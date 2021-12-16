Бухгалтеры советуют, как можно получить документ о постановке на учет обособленного подразделения

Либо идти ногами в инспекцию, либо по ТКС, и еще есть вариант с личным кабинетом.
Спрашивает наш подписчик.
«Если заявление о создании обособки отправили через интернет, и обособку зарегистрировали, то как можно получить документ о постановке на учёт обособленного подразделения?
Или он вообще не нужен?».
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В комментариях пишут, что документ точно понадобится. Например:
- для регистрации ККТ;
- для лицензии;
- контрагенты могут спросить.
А получить его можно разными способами:
- идти в территориальныю ИФНС по месту регистрации ОП;
- по ТКС;
- в личном кабинете.
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