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Бухгалтеры советуют, как можно получить документ о постановке на учет обособленного подразделения

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Рубрика Обособленные подразделения, филиалы
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Либо идти ногами в инспекцию, либо по ТКС, и еще есть вариант с личным кабинетом.

Спрашивает наш подписчик.

«Если заявление о создании обособки отправили через интернет, и обособку зарегистрировали, то как можно получить документ о постановке на учёт обособленного подразделения?

Или он вообще не нужен?».

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В комментариях пишут, что документ точно понадобится. Например:

  • для регистрации ККТ;
  • для лицензии;
  • контрагенты могут спросить.

А получить его можно разными способами:

  • идти в территориальныю ИФНС по месту регистрации ОП;
  • по ТКС;
  • в личном кабинете.

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