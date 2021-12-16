Бухгалтеры советуют, как можно получить документ о постановке на учет обособленного подразделения

Либо идти ногами в инспекцию, либо по ТКС, и еще есть вариант с личным кабинетом.

Спрашивает наш подписчик.

«Если заявление о создании обособки отправили через интернет, и обособку зарегистрировали, то как можно получить документ о постановке на учёт обособленного подразделения?

Или он вообще не нужен?».

В комментариях пишут, что документ точно понадобится. Например:

для регистрации ККТ;

для лицензии;

контрагенты могут спросить.

А получить его можно разными способами:

идти в территориальныю ИФНС по месту регистрации ОП;

по ТКС;

в личном кабинете.