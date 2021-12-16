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Европейский Центробанк оставил нулевую ставку. Ждем рост инфляции?

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Рубрика Банки
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Европейский центральный банк оставил базовую ставку на нулевой отметке, где она находится с 2016 года.

Ставки, как и ожидали эксперты, остались на прежнем уровне:

  • по рефинансированию — 0%;
  • по маржинальным кредитам — 0,25%;
  • по депозитам — минус 0,5%.

Уровень инфляции в регуляторе ожидают «чуть ниже 2%».

ЕЦБ (European Central Bank, ECB) — центральный банк Европейского союза, который регулирует кредитно-денежную политику стран — участниц зоны евро. В США эту функцию выполняет ФРС, в России — ЦБ.

Кстати говоря, от ФРС США ждали повышения ключевой ставки (в итоге оставил на прежнем уровне 0-0.25%). Ждут повышения и от российского ЦБ. А Банк Англии уже поднял базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%.

Инфляция растет от больших трат населения, и повышение ставки ЦБ, в свою очередь, повысит ставки по кредитам и депозитам. Первое не даст много тратить (кредиты дорогие), а второе — больше сберегать деньги в банке (выгодные ставки по вкладам).

Однако в Евросоюзе, видимо, кредитно-денежную политику ужесточать не спешат.

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