Банки поднимают ставки по кредитам и вкладам

Крупнейшие банки ждут от ЦБ повышения ключевой ставки до 8,5% на заседании, которое пройдет 17 декабря.
Такое решение регулятор может принять из-за инфляции — в ноябре она ускорилась до 8,4%.
Банки уже закладывают возможное повышение ключевой ставки в свои продукты: за последний месяц ставки по потребкредитам и вкладам значительно выросли. Люди, по задумке, должны меньше тратить и больше сберегать.
- десять аналитиков из крупнейших банков считают, что в пятницу ключевую ставку поднимут до 8,5%;
- четверо полагают, что с равной вероятностью могут поднять как до 8,25%, так и до 8,5%;
- только в одном банке прогнозируют, что ставка повысится от 0,5 до 0,75 п.п. с большей склонностью к его верхней границе
Как повышение ставок влияет на инвестиции, на «Клерке» недавно писали.