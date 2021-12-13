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Банки поднимают ставки по кредитам и вкладам

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Рубрика Банки
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Крупнейшие банки ждут от ЦБ повышения ключевой ставки до 8,5% на заседании, которое пройдет 17 декабря.

Такое решение регулятор может принять из-за инфляции — в ноябре она ускорилась до 8,4%.

Банки уже закладывают возможное повышение ключевой ставки в свои продукты: за последний месяц ставки по потребкредитам и вкладам значительно выросли. Люди, по задумке, должны меньше тратить и больше сберегать.

  • десять аналитиков из крупнейших банков считают, что в пятницу ключевую ставку поднимут до 8,5%;
  • четверо полагают, что с равной вероятностью могут поднять как до 8,25%, так и до 8,5%;
  • только в одном банке прогнозируют, что ставка повысится от 0,5 до 0,75 п.п. с большей склонностью к его верхней границе

Как повышение ставок влияет на инвестиции, на «Клерке» недавно писали.

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