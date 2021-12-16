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Почти три миллиона рублей похитили телефонные мошенники у 14 человек

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Рубрика Мошенничество
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Это только в Тульской области и всего за одни сутки. Причем, потерпевшие, как правило, знают о телефонном мошенничестве и уловках аферистов. И все равно попадаются.

Цифру в 2 399 650 рублей назвали на сайте УМВД по Тульской области. А издание «ТСН24» называет сумму больше — 2 741 386 рублей.

Один из потерпевших — 66-летний мужчина, которого неизвестные убедили перевести им 900 тыс. руб. Обещали выгоду от инвестиций. Само собой, после получения денег со связи они пропали.

Полиция отмечает, что жертвы мошенников обычно в курсе того, что телефонные мошенники существуют, и какими методами они пользуются. Но те бывают настолько убедительны, что люди все равно попадаются.

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