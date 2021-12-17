Банковские гарантии для возмещения НДС будут электронными

Банки сами будут направлять в ИФНС в электронном виде гарантии, оформленные клиентами для возмещения НДС в заявительном порядке.
Проект поправок в НК опубликован на федеральном портале.
Одним из условий для применения возмещения НДС является предоставление вместе с декларацией действующей банковской гарантии.
В последнее время бизнес стал чаще применять банковские гарантии в целях возмещения. Рост за год — на 33 %, отмечается в пояснительной записке.
Минфин решил внедрить институт электронной банковской гарантии, которая будет поступать в налоговую инспекцию непосредственно от гарантов.
Этот механизм уже апробирован. В рамках эксперимента на конец 2020 года было принято 2 323 электронных банковских гарантий на сумму 367 млрд руб.
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