Банковские гарантии для возмещения НДС будут электронными

Банки сами будут направлять в ИФНС в электронном виде гарантии, оформленные клиентами для возмещения НДС в заявительном порядке.

Проект поправок в НК опубликован на федеральном портале.

Одним из условий для применения возмещения НДС является предоставление вместе с декларацией действующей банковской гарантии.

В последнее время бизнес стал чаще применять банковские гарантии в целях возмещения. Рост за год — на 33 %, отмечается в пояснительной записке.

Минфин решил внедрить институт электронной банковской гарантии, которая будет поступать в налоговую инспекцию непосредственно от гарантов.

Этот механизм уже апробирован. В рамках эксперимента на конец 2020 года было принято 2 323 электронных банковских гарантий на сумму 367 млрд руб.