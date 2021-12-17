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С международных IT-компаний хотят собирать налоги в России

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоги должны быть по прогрессивной ставке, в зависимости от прибыли, которые они получат у нас в стране. И прибыль эту должны считать российские ведомства, уверены в Совете Федерации. В частности, это касается Google и Facebook.

О разработке законодательства, которое позволит собирать налоги с интернет-площадок, рассказал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, сейчас  разрабатывают международной конвенции. Но чтобы ее не дожидаться, нужно заняться поправками в национальное законодательство, как это начали делать во Франции, Австралии, Турции и многих других странах.

А ставку налога он предлагает прогрессивную, в зависимости от дохода, который интернет-площадки получат в нашей стране. И в РФ нужна своя система подсчета, сколько прибыли они получат.

«Более 90% доходов этих компаний в России — доходы от рекламы, мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы», — сказал сенатор.

По материалам «ТАСС».

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