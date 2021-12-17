💥 ИП на УСН может перейти на ПСН в середине года, даже если у него одна деятельность в одном городе

ИП на УСН может перейти на другой режим только с начала следующего года, подав заявление до 15 января. Однако никто не запрещает ИП совмещать УСН и ПСН.
Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/17292@ от 10.12.2021.
Переход на ПСН — добровольный.
При упрощенке ИП вправе в течение календарного года перейти по отдельному виду деятельности на патент, оставаясь при этом на УСН.
Даже если ИП на УСН ведет только один вид деятельности в одном городе, он также может в середине года перейти по данному виду деятельности на ПСН, оставаясь при этом и на упрощенке.
В таком случае этот ИП на УСН + ПСН должен сдать нулевые декларации по упрощенке, если все доходы у него будут только по ПСН.
Ранее Минфин высказывал противоположное мнение.
По мнению ведомства, совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе нельзя. Об этом говорится в письмах № 03-11-06/74685 от 15.09.2021, № 03-11-11/64930 от 12.08.2021.
Такие разъяснения вызывали недоумение бизнеса.
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