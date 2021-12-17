Хотите знать, как налоговики ловят схематозников? Держите их внутренний регламент

Внутренний регламент налоговиков по поиску и выявлению схематозных площадок — групп компаний и ИП, которые предоставляют услуги по незаконной оптимизации налогов.

Документом поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский. Скачать ее можно во вложении.

Регламент этот определяет порядок, по которому должны взаимодействовать налоговики разных уровней чтобы выявлять группы лиц, которые предоставляют услуги схематоза. Ну или по получению необоснованной налоговой выгоды как это в тексте документа сказано.

Задачи налоговиков по выявлению площадок:

сбор доказательств, что пользователи площадок пользуются схемами;

обеспечение возмещения ущерба выгодоприобретателями площадок;

получение доказательств недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении участников площадок — чтобы принудительно их ликвидировать;

работа с правоохранительными структурами;

борьба с теневой инфраструктурой.

Заодно расшифровывают термины. Так, участники площадки — это компании или ИП, которые обеспечивают ее работу.

А вот определение самой площадки:

Много страшных слов, но понять это можно, наверное, так: компании и ИП, которые продают «бумажный НДС», занимаются обналом и выводом денег в оффшоры.

А вот какие конечные цели по площадкам описаны в регламенте:

информацию об организаторов площадки будут передавать в правоохранительные структуры;

источники информации о площадке будут блокировать;

компании и ИП, которые были участниками площадки — исключать из ЕГРЮЛ по найденным недостоверным сведениям;

выгодоприобретателей — заставлять добровольно уточняться, а если есть причины — привлекать к налоговой и уголовной ответственности;

конечного покупателя — внедрить в договоры налоговые оговорки.

О последнем — вот этот пункт:

Как пишет сам Вячеслав Василевский, актуальность регламента — март 2021 года. Качайте, изучайте.