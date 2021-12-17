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На новых сотрудников не надо сдавать СЗВ-ТД с выбором бумажной трудовой, если от них нет заявления

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Если в компанию устроился сотрудник-молчун, который не перешел на ЭТК на прошлой работе, сдать СЗВ-ТД надо только о факте приема. Выбор способа ведения книжки там не отражается.

Эта тема стада предметом обсуждения на нашем форуме.

Бухгалтера смутило, что ПФР ежемесячно шлет письма о том, что новый сотрудник не выбрал способ ведения книжки.

Но вообще-то человек его выбрал. Его молчание — это и есть его выбор. Все молчуны автоматически остаются на бумажных трудовых.

Коллеги пояснили:

Если сотрудник в этом или последующие годы подаст заявление о переходе на ЭТК, то надо подать СЗВ-ТД с отметкой о переходе, в противном случае ничего не подается.

А у вас в компании есть сотрудники-молчуны, которые не подавали заявление о выборе вида трудовой?

Обсуждение идет в теме форума «Как в этом году подать заявление в ПФР о выборе ведения трудовой книжки?».

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