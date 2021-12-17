Бухгалтеры рассказали, как у них начинается утро. Точно не с пасьянса

Чем бухгалтеры начинают рабочее утро сейчас? В основном, читают рабочую почту и сообщения в мессенджерах. И пьют чай/кофе.
Опрос устроил подписчик.
«Когда-то, когда уже были компьютеры, но еще не был в легком доступе интернет, очень многие бухгалтеры начинали свой день с „Косынки“. С чего почти всегда начинается ваш рабочий день?».
Вот так голоса распределились в его опросе:
- рабочая почта — 29 голосов;
- кофе/чай — 20 голосов;
- «какого хрена!» (а также скандал и прочая истерика) — 4 голоса;
- комбинированный вариант «чай, тренировка, просмотр почты» — 3 голоса;
- одинокий голос за «мониторинг законодательства.
А редакция «Клерка» провела подобный опрос в телеграм-канале. И вот какие результаты он выдал:
В комментариях назвали пробежку, проверку сообщений везде, где только можно, кофе, почта.
Получается, бухгалтеры свой день начинают с почты. Не до «Косынки» им сейчас.
СРОЧНО!
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