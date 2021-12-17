Бухгалтеры рассказали, как у них начинается утро. Точно не с пасьянса

Чем бухгалтеры начинают рабочее утро сейчас? В основном, читают рабочую почту и сообщения в мессенджерах. И пьют чай/кофе.

Опрос устроил подписчик.

«Когда-то, когда уже были компьютеры, но еще не был в легком доступе интернет, очень многие бухгалтеры начинали свой день с „Косынки“. С чего почти всегда начинается ваш рабочий день?».

Вот так голоса распределились в его опросе:

рабочая почта — 29 голосов;

кофе/чай — 20 голосов;

«какого хрена!» (а также скандал и прочая истерика) — 4 голоса;

комбинированный вариант «чай, тренировка, просмотр почты» — 3 голоса;

одинокий голос за «мониторинг законодательства.

А редакция «Клерка» провела подобный опрос в телеграм-канале. И вот какие результаты он выдал:

В комментариях назвали пробежку, проверку сообщений везде, где только можно, кофе, почта.

Получается, бухгалтеры свой день начинают с почты. Не до «Косынки» им сейчас.