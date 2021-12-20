Клиенты «Открытия», расскажите, как вам банк?

«Клерк» ждет ваши отзывы про банке «Открытие» для «Рейтинга компаний».

«Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России. Банк принимает участие и сам организует социальные и экономические исследования — например, про цифровую ипотеку, платное образование для детей или предновогодние ожидания россиян.

В финансовом рейтинге на сайте Банки.ру этот банк входит в первую десятку — он на 8-м месте. В «Народном рейтинге» — на 15-м.

Отзывов на Банки.ру много, пишут как о плюсах:

так и о негативных ситуациях:

К чести банка стоит сказать, что ни один отзыв там не оставляют без внимания, а плохие ситуации стараются решать.

А вы работали с «Открытием»? Как вам банк?

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