✈ Расходы на электронный авиабилет для подотчетника подтвердит бумажная квитанция к нему

Командированный сотрудника купил электронный билет на самолет? Подтвердить расходы поможет распечатанная маршрутная квитанция.

Электронные документы равнозначны бумажным для целей налогообложения.

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета — это выписка из автоматизированной системы и является документом строгой отчетности.

Минфин в письме № 03-03-06/1/96976 от 30.11.2021 сообщает, что если купили электронный билет, то оправдательным документом для расходов будет маршрут/квитанция, в которой указана стоимость перелета.

Кроме того, компания может обосновать расходы воздушную перевозку любыми другими документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования авиабилетов.

Раньше Минфин утверждал, что нужен еще посадочный талон, подтверждающий перелет со штампом о досмотре.