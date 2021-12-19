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Люди хотят получать уведомления на налоги через Госуслуги

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Сейчас электронные уведомления на уплату имущественных налогов физлица могут получить только в личном кабинете на сайте ФНС. В Госуслугах видна только сумма налога, да и то после того, как она стала задолженностью.

Почему бы не высылать людям уведомления в их личный кабинет на портале госуслуг? Этим вопросом озадачился инициативный гражданин, который создал петицию на сайте РОИ.

Кстати, ФНС планирует изменить порядок направления электронных уведомлений. Сейчас их получают только те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика (ЛКН).

Людям, у которых есть регистрация на Госуслугах, будут автоматически (в принудительном порядке) открывать ЛКН. Там будут уведомления на налоги.

При этом налоговики будут сообщать людям, что уведомление надо искать в личном кабинете и не ждать бумажного письма.

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