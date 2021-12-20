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При реорганизации в форме присоединения база по страховым взносам начинает идти с нуля

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Рубрика Страховые взносы
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Если компания «Ромашка» присоединилась к фирме «Роза», то «Ромашки» больше не существует. А «Роза» начинает считать взносы бывшим сотрудникам «Ромашки» без учета прошлых начислений в старой фирме.

Если у людей были большие зарплаты, база по взносам превысила предельную и по ОПС пошла ставка 10 % вместо 22 %, все это уже не имеет никакого значения.

В новой фирме начинается новая жизнь и идет новая база по взносам. С нуля.

Разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-11/17334@ от 13.12.2021.

Для «Ромашки» из нашего примера последним расчетным периодом для РСВ будет период с 1 января до момента реорганизации.

До сдачи ликвидационного баланса надо сдать РСВ. Период в нем — с 1 января по день его сдачи.

У «Розы» нет правовых оснований для учета в базе по взносам ранее начисленной в «Ромашке» зарплаты.

То, что было в РСВ «Ромашки», «Розу» не касается. Об этом надо забыть, и начинать все с начала.

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