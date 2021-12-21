Изменение долей в квартире не обнуляет срок владения для НДФЛ

Если вы владели 1/3 квартиры более 5 лет, а потом увеличили долю до 1/2 и сразу же продали, НДФЛ платить не придется. Потому что, если доля изменилась, срок владения от этого не обнуляется.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/96930 от 30.11.2021.

Продать квартиру без НДФЛ можно через 5 лет (в ряде случаев меньше). Срок владения в общем случае начинает идти с даты госрегистрации права собственности.

Изменение размера доли не влечет за собой прекращения собственности. Она как была, так и есть.

И дата ее первичной регистрации зафиксирована. От нее и надо считать срок владения.