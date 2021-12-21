Озвучены причины считать долг безнадежным для налога на прибыль: таблица с перечнем

В Налоговом кодексе есть несколько оснований для признания задолженности безнадежной, чтобы включить ее в расходы по налогу на прибыль.

Их перечислил Минфин в письме № 03-03-07/96925 от 30.11.2021.

Мы собрали все в одну таблицу.

Когда долг признается безнадежным Пояснение Истек установленный срок исковой давности Срок исковой давности — см. подраздел 5 части первой ГК Обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации Обязательство прекращено на основании акта госоргана Произошла ликвидации организации Ориентироваться надо на дату исключения в ЕГРЮЛ. Если исключение — принудительное по решению ФНС, то долг безнадежным не будет и списывать его нельзя (см. письмо Минфина от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4667) невозможность взыскания подтверждена постановлением пристава об окончании исполнительного производства ИЛ вернулся взыскателю, потому что невозможно найти должника и его имущества ИЛ вернулся взыскателю, потому что у должника не имущества, на которое может быть обращено взыскание

Все эти основания самостоятельные. По каждому из них долг можно признать безнадежным.

Если есть сразу несколько оснований, то признавайте долг безнадежным, ориентируясь на причину с более ранней датой.