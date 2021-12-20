При приеме совместителя на следующий день надо сдать СЗВ-ТД

Неважно, на какой срок вы приняли на работу совместителя — постоянно или временно по срочному договору. СЗВ-ТД на него в любом случае надо сдать.

Минтруд в письме № 14-6/В-1343 от 29.11.2021 разобрал ситуацию, когда спортсмена временно перевели к другому работодателю.

В ведомстве пояснили, что здесь идет речь о приеме работника в другую организацию по срочному трудовому договору. В этой организации он будет внешним совместителем.

Если сотрудник захочет, его основной работодатель может внести запись в бумажную трудовую книжку о совместительстве.

Новый работодатель должен сдать СЗВ-ТД о приеме совместителя не позднее рабочего дня, следующего за днем приема.