При приеме совместителя на следующий день надо сдать СЗВ-ТД

Неважно, на какой срок вы приняли на работу совместителя — постоянно или временно по срочному договору. СЗВ-ТД на него в любом случае надо сдать.
Минтруд в письме № 14-6/В-1343 от 29.11.2021 разобрал ситуацию, когда спортсмена временно перевели к другому работодателю.
В ведомстве пояснили, что здесь идет речь о приеме работника в другую организацию по срочному трудовому договору. В этой организации он будет внешним совместителем.
Если сотрудник захочет, его основной работодатель может внести запись в бумажную трудовую книжку о совместительстве.
Новый работодатель должен сдать СЗВ-ТД о приеме совместителя не позднее рабочего дня, следующего за днем приема.
СРОЧНО!
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