Налоговики смогли доказать дробление, но доначислить им суды не дали

Хотя некоторые признаки взаимозависимости двух компаний (на ОСНО и УСН) были, но подконтрольность инспекторы на доказали. Не смогли они доказать и факт того, что «упрощенца» создали специально, чтобы платить меньше налогов.

Налоговики провели выездную проверку в компании. Оштрафовали за налоговое правонарушение на 1 606 531 руб., доначислили НДС и налог на прибыль в общей сумме 10 439 032 руб., плюс пени в размере 2 926 796, 93 руб. В УФНС удалось отбить НДС, но доначисление по налогу на прибыль в сумме 2 070 116 руб. оставили в силе

Первая инстанция компании отказала, а вот апелляция с кассацией встали на ее сторону.

Основной довод налоговиков был в том, что часть выручки компания, будучи на ОСНО, выводила через взаимозависимую компанию на УСН. Среди их доводов были:

«подконтрольная» компания отражает минимальные суммы налогов;

сума доходов едва покрывает сумму расходов;

основная компания поставляет 87% от общего числа всех товаров;

один и тот же вид деятельности у обеих компаний;

отправка отчетности с одного IP-адреса;

родственные связи директоров (учредитель и директор «подконтрольной» родственник исполнительного директора в основной, и там же числится работником);

у «подконтрольной» компании преимущество в ценах перед другими контрагентами (забегая вперед, совсем незначительное, по некоторым товарам, но налоговики очень на это напирали).

Однако суды это не удовлетворило. Даже если факт дробления есть, но не доказана цель по получению необоснованной налоговой выгоды — доначислять нельзя.

А далее суд по полочкам разложил, как все было в компаниях:

в компаниях разные директоры, хоть и родственники;

располагаются компании по разным адресам, хоть и недалеко друг от друга;

отгрузку товаров вели каждая со своего склада;

у каждой компании свой штат сотрудников;

то, что отправляли с одного IP-адреса отчетность — между компаниями договор об оказании бухгалтерских услуг.

преимущества в ценах не было — компания предоставила контррасчет по всему ассортименту.

Дело прокомментировал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«В суд были предъявлены документы на командировки сотрудников посредника. Они помогли доказать, что расширен рынок сбыта продукции налогоплательщика. Ведь он работал только в одной области, а сотрудники контрагента выезжали в другие регионы. Так они нашли новых клиентов, ранее не закупавших продукцию налогоплательщика. Если возрастет спрос на его продукцию, то увеличатся и доходы. Значит, очевидна деловая цель сотрудничества».

Постановление АС Поволжского округа по деоу № А12-21412/2020 — можно скачать во вложении.