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В 2022 году налог с процентов по вкладам будет меньше

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Рубрика НДФЛ
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В 2021 году необлагаемые проценты по вкладам составляют 42 500 руб. В 2022 году не облагаться будет уже 85 000 рублей.

С этого года проценты по вкладам облагаются НДФЛ за вычетом необлагаеморй суммы.

Необлагаемый минимум зависит от ключевой ставки ЦБ на начало года.

На днях ЦБ увеличил ее до 8,5 % годовых. В этом году она больше повышаться не будет, а значит на 1 января 2022 года она так и останется на уровне 8,5 %.

Необлагаемая сумма считается так: 1 000 000 х ставку ЦБ.

Данные по доходам в виде процентов банки передают в ИФНС до 1 февраля следующего года, а до 1 декабря следующего года вкладчики должны заплатить НДФЛ по налоговому уведомлению, которое придет из ИФНС.

Пример

Иванов открыл вклад в январе 2021 года на год на сумму 5 млн рублей под 4 % годовых.

Вклад пролежал весь год, но проценты по нему будут зачислены в январе 2022 года.

В этом случае за 2021 год налога не будет. Уведомление на налог придет в 2023 году за 2022-ой.

Проценты составят 200 000 рублей.

НДФЛ составит (200 000 — 85 000) х 13 % = 14 950 руб.

А если бы проценты были начислены в декабре 2021 года, НДФЛ был бы больше (200 000 — 42 500) х 13 % = 20 475 руб.

 

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