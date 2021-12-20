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Как правильно общаться с инспекторами? Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоговые проверки
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Все претензии налоговиков начинаются с требования. И с этого момента  с фискалами придется много общаться. На какие моменты стоит обратить внимание?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «От требования до уголовного дела: как бизнесу правильно общаться с налоговиками». Он пройдет завтра, 21 декабря, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • с чего все начинается или как выявляются признаки налоговых преступлений;
  • межведомственные рабочие группы;
  • включение правоохранителей в состав проверяющих;
  • действующие лица;
  • инструменты оперативников;
  • задачи следователя и его набор инструментов;
  • распространённые ошибки следователей;
  • практические рекомендации.

Спикер — Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области.

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