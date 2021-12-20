Как правильно общаться с инспекторами? Бесплатный вебинар уже завтра

Все претензии налоговиков начинаются с требования. И с этого момента с фискалами придется много общаться. На какие моменты стоит обратить внимание?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «От требования до уголовного дела: как бизнесу правильно общаться с налоговиками». Он пройдет завтра, 21 декабря, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- с чего все начинается или как выявляются признаки налоговых преступлений;
- межведомственные рабочие группы;
- включение правоохранителей в состав проверяющих;
- действующие лица;
- инструменты оперативников;
- задачи следователя и его набор инструментов;
- распространённые ошибки следователей;
- практические рекомендации.
Спикер — Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области.
Запишитесь сейчас.
СРОЧНО!
Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина
- Длительность 25 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»