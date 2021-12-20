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3-НДФЛ можно будет сдать через Госуслуги

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Рубрика 3-НДФЛ
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Еще больше документов и запросов люди смогут оформить через федеральный портал госуслуг. В их числе — декларация 3-НДФЛ, пособия на детей, регистрация прав на недвижимость.

Принято постановление Правительства № 2280 от 13.12.2021.

Раньше некоторые услуги были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти. А некоторые — вообще не предоставлялись в электронной форме.

Теперь же через Госуслуги будут оформляться: 

  • компенсация инвалидам выплаты по ОСАГО;
  • пособие по беременности и родам женщинам, уволенным по ликвидации компании;
  • прием лесных деклараций;
  • прием деклараций 3-НДФЛ;
  • госрегистрация сделок с недвижимостью.

Причем регионы смогут разместить на своих порталах дополнительные услуги. Например:

  • аттестация педагогов;
  • нуждаемость в соцобслуживании;
  • перепланировки в квартире;
  • разрешение на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.

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