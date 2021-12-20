3-НДФЛ можно будет сдать через Госуслуги

Еще больше документов и запросов люди смогут оформить через федеральный портал госуслуг. В их числе — декларация 3-НДФЛ, пособия на детей, регистрация прав на недвижимость.

Принято постановление Правительства № 2280 от 13.12.2021.

Раньше некоторые услуги были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти. А некоторые — вообще не предоставлялись в электронной форме.

Теперь же через Госуслуги будут оформляться: компенсация инвалидам выплаты по ОСАГО;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным по ликвидации компании;

прием лесных деклараций;

прием деклараций 3-НДФЛ;

госрегистрация сделок с недвижимостью.

Причем регионы смогут разместить на своих порталах дополнительные услуги. Например:

аттестация педагогов;

нуждаемость в соцобслуживании;

перепланировки в квартире;

разрешение на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.