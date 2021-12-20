3-НДФЛ можно будет сдать через Госуслуги

Еще больше документов и запросов люди смогут оформить через федеральный портал госуслуг. В их числе — декларация 3-НДФЛ, пособия на детей, регистрация прав на недвижимость.
Принято постановление Правительства № 2280 от 13.12.2021.
Раньше некоторые услуги были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти. А некоторые — вообще не предоставлялись в электронной форме.
Теперь же через Госуслуги будут оформляться:
- компенсация инвалидам выплаты по ОСАГО;
- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным по ликвидации компании;
- прием лесных деклараций;
- прием деклараций 3-НДФЛ;
- госрегистрация сделок с недвижимостью.
Причем регионы смогут разместить на своих порталах дополнительные услуги. Например:
- аттестация педагогов;
- нуждаемость в соцобслуживании;
- перепланировки в квартире;
- разрешение на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.
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