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Как правильно работать с самозанятыми: бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Самозанятые
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Бизнес может неплохо экономить при работе с самозанятыми. Но чтобы не привлекать внимание налоговиков, все должно быть правильно оформлено.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор». Он пройдет завтра, 21 декабря, начало в 14:00 по Мск.

О чем будет вебинар:

  • расчеты с самозанятыми: реквизиты и формат чека, типичные ошибки;
  • каких работников нельзя заменить самозанятыми;
  • удаленные сотрудники или самозанятый-фрилансер: кого выбрать;
  • работа с самозанятыми без рисков или секреты правильной автоматизации: про номинальный счет, транзитный счет, проводки;
  • оплата налога за СМЗ;
  • риски перед налоговой и комплаенсом банка.

Спикеры:

  • Алексей Петров, сооснователь и CEO компании Apibank;
  • Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые» Apibank;
  • Владимир Галиахметов, менеджер по развитию бизнеса продукта «Мои самозанятые», Apibank;
  • Елена Беднова, руководитель направления комплаенс Apibank.

Запишитесь сейчас.

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