Как правильно работать с самозанятыми: бесплатный вебинар завтра

Бизнес может неплохо экономить при работе с самозанятыми. Но чтобы не привлекать внимание налоговиков, все должно быть правильно оформлено.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор». Он пройдет завтра, 21 декабря, начало в 14:00 по Мск.

О чем будет вебинар:

расчеты с самозанятыми: реквизиты и формат чека, типичные ошибки;

каких работников нельзя заменить самозанятыми;

удаленные сотрудники или самозанятый-фрилансер: кого выбрать;

работа с самозанятыми без рисков или секреты правильной автоматизации: про номинальный счет, транзитный счет, проводки;

оплата налога за СМЗ;

риски перед налоговой и комплаенсом банка.

Спикеры:

Алексей Петров , сооснователь и CEO компании Apibank;

, сооснователь и CEO компании Apibank; Илья Норин , директор продукта «Мои самозанятые» Apibank;

, директор продукта «Мои самозанятые» Apibank; Владимир Галиахметов , менеджер по развитию бизнеса продукта «Мои самозанятые», Apibank;

, менеджер по развитию бизнеса продукта «Мои самозанятые», Apibank; Елена Беднова, руководитель направления комплаенс Apibank.

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