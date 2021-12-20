Как правильно работать с самозанятыми: бесплатный вебинар завтра

Бизнес может неплохо экономить при работе с самозанятыми. Но чтобы не привлекать внимание налоговиков, все должно быть правильно оформлено.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор». Он пройдет завтра, 21 декабря, начало в 14:00 по Мск.
О чем будет вебинар:
- расчеты с самозанятыми: реквизиты и формат чека, типичные ошибки;
- каких работников нельзя заменить самозанятыми;
- удаленные сотрудники или самозанятый-фрилансер: кого выбрать;
- работа с самозанятыми без рисков или секреты правильной автоматизации: про номинальный счет, транзитный счет, проводки;
- оплата налога за СМЗ;
- риски перед налоговой и комплаенсом банка.
Спикеры:
- Алексей Петров, сооснователь и CEO компании Apibank;
- Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые» Apibank;
- Владимир Галиахметов, менеджер по развитию бизнеса продукта «Мои самозанятые», Apibank;
- Елена Беднова, руководитель направления комплаенс Apibank.
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