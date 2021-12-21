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Самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги

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Рубрика Самозанятые
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Появится еще один способ встать на учет в качестве плательщика НПД. Сделать это можно будет через портал госуслуг. Причем такой способ будет доступен не только россиянам, но и иностранцам.

В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в закон о самозанятых № 422-ФЗ.

Заявление, поданное через Госуслуги, будет подписываться усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписью.

Если налоговики выяснят, что человек не имеет право на НПД, то отказ в регистрации вышлют также через Госуслуги (если заявление было направлено таким способом).

Аналогично и с уведомлением о постановке на учет. Если самозанятый зарегистрировался через Госуслуги, то его и уведомят через этот портал.

Сейчас стать самозанятым можно, если подать заявление:

  • через мобильно приложение «Мой налог»;
  • через уполномоченный банк;
  • через кабинет налогоплательщика НПД на сайте ФНС.

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