Самозанятым разрешили регистрироваться через Госуслуги

Появится еще один способ встать на учет в качестве плательщика НПД. Сделать это можно будет через портал госуслуг. Причем такой способ будет доступен не только россиянам, но и иностранцам.
В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в закон о самозанятых № 422-ФЗ.
Заявление, поданное через Госуслуги, будет подписываться усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписью.
Если налоговики выяснят, что человек не имеет право на НПД, то отказ в регистрации вышлют также через Госуслуги (если заявление было направлено таким способом).
Аналогично и с уведомлением о постановке на учет. Если самозанятый зарегистрировался через Госуслуги, то его и уведомят через этот портал.
Сейчас стать самозанятым можно, если подать заявление:
- через мобильно приложение «Мой налог»;
- через уполномоченный банк;
- через кабинет налогоплательщика НПД на сайте ФНС.
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