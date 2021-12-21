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📑 В декларации по налогу на имущество надо будет указывать новые коды льгот

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Рубрика Декларация по налогу на имущество
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Компании, которые в течение 2022 года будут сдавать декларацию по налогу на имущество за этот же 2022 год, в случае необходимости будут указывать новые коды льгот.

Их рекомендует ФНС в письме № БС-4-21/17504@ от 15.12.2021.

Льготы предоставляют по имуществу для федеральной территории «Сириуса».

Они введены Федеральным законом от 29.11.2021 N 382-ФЗ.

Коды такие:

  • 2010259 — для образовательных НКО по недвижимости, построенной по программе для олимпийских объектов;
  • 2010260 — для организаций, у которых есть право на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1»;
  • 2010343 — для унитарных, казенных, бюджетных организаций, созданных властями.

Скоро коды внесут официально в приложение к декларации. Есть проект ФНС. Но пока можно пользоваться теми кодами, которые приведены в письме ФНС.

С 1 января 2022 года надо сдавать отчет за 2021 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

В 2022 году будет новая форма декларации по налогу на имущество, а потом — еще новее

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