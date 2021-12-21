Что делать бухгалтеру, если его завалили работой и постоянно третируют?

Бухгалтеры советуют в таком случае искать новую работу, поскольку люди все уже взрослые, и кого-либо переделать не выйдет.

Спрашивает наш подписчик.

«Что делать, если один из моих начальников (а их у меня двое) постоянно меня третирует? Я веду много лет одна всю материальную базу двух авиакомпаний, людей дали, научила работать, контролировала пару лет, их отняли. Объем прибавился, стала допускать в работе ошибки. О моих проблемах знает все руководство, но, как всегда требует вскопать 40 грядок вовремя.

Я вышла в отпуск, поправить свое здоровье, прийти в себя, отключила связь с миром. Начальница из моей среды, за спиной оскорбляет, второй самоустранился. Говорю им обоим в лицо: если я не ко двору, то найдите специалистов, сами научите их работать и вперед. Или посадите свою родню, сидящую рядом за чем же дело стало?

Скоро мне на работу. Может, написать заявление об уходе? Но подобные вещи надо делать, когда есть куда уйти. Не знаю, что и делать».

В комментариях советуют искать новую работу, потому что в данном случае идет выгорание. Но другие настроены скептически — в вакансиях много предложений с огромными объемами и малой ЗП.

Еще рекомендуют сначала с руководством поговорить. Хотя в случае с автором поста, она уже говорила. Вот еще мнение:

«Обычно так переживают, когда в лицо не могут сказать... У вас всё уже сказано, все в курсе. Значит перестаньте перерабатывать: я не знаю, кто из вас будет 25 грядок докапывать, у меня рабочий день до 18.00, и вы об этом знаете».

Кроме того, советуют пойти к психологу, поскольку есть мнение, что автор поста проблему унесет и на новую работу. Но большинство все-таки советуют менять работу, поскольку людей уже не переучить.