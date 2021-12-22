Почему директора боятся управленческого учета

Бухгалтерский учет – это про прошлое компании, а управленческий – про ее настоящее финансовое положение. Поэтому большинство директоров боятся огласки данных управленческого учета. Но они жизненно необходимы для принятия оперативных решений. Часто собственник нанимает отдельного человека под управленческий учет, чтобы не было манипуляций со стороны СЕО.
Не стоит ждать, когда в компанию наймут кого-то другого для ведения управленческого учета. Отнеситесь к нему, как неизбежности. Рано или поздно он вас настигнет.
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