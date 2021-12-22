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Учтите все эти изменения по страховым взносам – 2022

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Рубрика Страховые взносы
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При расчете страховых взносов и сдаче отчетности в 2022 году учтите эти изменения:

1. Изменилась форма Расчета по страховым взносам. 

2. Введены новые лимиты для расчета взносов:

  • 1 565 000 руб. — для пенсионных взносов,
  • 1 032 000 руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
3. Введены новые тарифы для взносов ИП:

  • на пенсионное страхование — 34 445 руб. + 1% от дохода сверх 300 000 руб. (максимум — 275 560 руб. за год);
  • на медицинское страхование ИП  —  8766 руб.
4. Введен пониженный тариф для общепита. При условиях:

  • численность предприятия 250-1500 чел.; 
  • основной вид деятельности ОКВЭД класса 56;
  • доход не более 2 млрд руб.;
  • выручка от общепита не менее 70% от общей.
5. Утверждена внеочередная сдача СЗВ-СТАЖ, если сотрудник подал заявление на срочную пенсионную выплату или единовременную выплату всех пенсионных накоплений (срок - 3 дня).

Тема страховых взносов не простая. Бухгалтеры и предприниматели в форуме «Клерка» и «Клерк.Консультациях» задали тысячу вопросов про взносы. А ведущий эксперт «Клерка» Надежда Камышева (Над.К) почти на все ответила. Поэтому она собрала воедино типичные ошибки и методы, как их избежать и исправить. И вместе с методологом Еленой Потехиной они создали правильный курс повышения квалификации по страховым взносам.

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