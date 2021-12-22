Учтите все эти изменения по страховым взносам – 2022

При расчете страховых взносов и сдаче отчетности в 2022 году учтите эти изменения:
1. Изменилась форма Расчета по страховым взносам.
2. Введены новые лимиты для расчета взносов:
- 1 565 000 руб. — для пенсионных взносов,
- 1 032 000 руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- на пенсионное страхование — 34 445 руб. + 1% от дохода сверх 300 000 руб. (максимум — 275 560 руб. за год);
- на медицинское страхование ИП — 8766 руб.
- численность предприятия 250-1500 чел.;
- основной вид деятельности ОКВЭД класса 56;
- доход не более 2 млрд руб.;
- выручка от общепита не менее 70% от общей.
Тема страховых взносов не простая. Бухгалтеры и предприниматели в форуме «Клерка» и «Клерк.Консультациях» задали тысячу вопросов про взносы. А ведущий эксперт «Клерка» Надежда Камышева (Над.К) почти на все ответила. Поэтому она собрала воедино типичные ошибки и методы, как их избежать и исправить. И вместе с методологом Еленой Потехиной они создали правильный курс повышения квалификации по страховым взносам.
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