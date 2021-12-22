Как пережить налоговую проверку? Бесплатный вебинар уже завтра

Выездная налоговая проверка хоть и пугает одним своим названием, но совсем не означает, что бизнесу пришел конец. От нее есть шансы защититься.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты». Он пройдет 23 декабря, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре рассмотрим:

признаки того, что компанию хотят проверить, и как при этом действовать;

заблуждения организации, приводящие к доначислениям;

по каким критериям проводится отбор компании для проверки;

что повлияет на результат проверки: самое важное, что проверяется налоговиками;

последствия проверки и санкции за правонарушения;

алгоритмы защиты организации до и во время проверки;

судебная практика: основания для вынесения решений в пользу компаний.

Спикер — Оксана Туманова, адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры».

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