Как пережить налоговую проверку? Бесплатный вебинар уже завтра

Выездная налоговая проверка хоть и пугает одним своим названием, но совсем не означает, что бизнесу пришел конец. От нее есть шансы защититься.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты». Он пройдет 23 декабря, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре рассмотрим:
- признаки того, что компанию хотят проверить, и как при этом действовать;
- заблуждения организации, приводящие к доначислениям;
- по каким критериям проводится отбор компании для проверки;
- что повлияет на результат проверки: самое важное, что проверяется налоговиками;
- последствия проверки и санкции за правонарушения;
- алгоритмы защиты организации до и во время проверки;
- судебная практика: основания для вынесения решений в пользу компаний.
Спикер — Оксана Туманова, адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры».
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