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Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря — 7,4%

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Рубрика Вклады
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ЦБ проанализировал максимальные ставки по вкладам для физлиц в десяти банках.

  • I декада декабря — 7,38%;
  • II декада декабря — 7,40%.

Средняя максимальбная ставка считается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок 10 банков:

  • Сбербанк,
  • ВТБ,
  • «Тинькофф банк»,
  • Райффайзенбанк,
  • Газпромбанк,
  • «Московский кредитный банк»,
  • Альфа-банк,
  • банк «ФК Открытие»,
  • Совкомбанк,
  • Россельхозбанк.

При расчете индикатора ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту. Регулятор не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями. Например, приобретение инвестиционных паев или открытие инвестиционного счета.

Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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