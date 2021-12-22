Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря — 7,4%

ЦБ проанализировал максимальные ставки по вкладам для физлиц в десяти банках.
- I декада декабря — 7,38%;
- II декада декабря — 7,40%.
Средняя максимальбная ставка считается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок 10 банков:
- Сбербанк,
- ВТБ,
- «Тинькофф банк»,
- Райффайзенбанк,
- Газпромбанк,
- «Московский кредитный банк»,
- Альфа-банк,
- банк «ФК Открытие»,
- Совкомбанк,
- Россельхозбанк.
При расчете индикатора ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту. Регулятор не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями. Например, приобретение инвестиционных паев или открытие инвестиционного счета.
Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
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