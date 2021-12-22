Что делать, если налоговики поставили отметку о недостоверном адресе в ЕГРЮЛ?

Как правило, сразу такая отметка не появляется, сначала предупреждают и просят уточнить адрес в ЕГРЮЛ. А если реакции нет — то тогда уже вносят запись в ЕГРЮЛ. И исправить ее можно через форму Р13014.
Спрашивает наш подписчик.
«Налоговая занесла юрадрес предприятия в недостоверные, хотя мы там есть и это реальный наш офис. Кому что писать?».
Судя по всему, отметка о недостоверном адресе уже есть в ЕГРЮЛ, выглядит обычно она так:
Если это так, то тут убрать отметку получится только после подачи в налоговую заявления по форме Р13014, к ней прикладывается договор аренды, и адреса в нем и в заявлении должны совпадать. Причем, до номера комнаты, офиса, этажа, и пр.
Кроме того, налоговики обязательно должны прийти в офис и проверить, действительно ли компания там находится. На двери офиса стоит повесить табличку с наименованием компании. Правда, часто бывает так, что они не приходят, а наверх отписывают, что компании там нет. Тогда в налоговую идет директор с договором аренды и доказывает, что компания сидит по адресу.
В комментариях советуют подать жалобу в управление, но лучше это делать, если после Р13014 отметку о недостоверности не снимут.
Вообще, сразу такую отметку не ставят. Обычно сначала присылают письмо с просьбой уточнить данные об адресе компании в ЕГРЮЛ.
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