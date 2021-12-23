Приставы 4 года пытались взыскать долг с умершего

Сначала они потеряли документы при передаче дела из одного отдела в другой. А после пытались взыскать деньги, даже не проверив данные по ЗАГСу.

Случай произошел в Набережных челнах. Жительница города обратилась в прокуратуру с жалобой, что дело о взыскании миллионного долга с ее друга потеряли. Бумажные копии материалов поступили спустя три года, и приставы не смогли дело зарегистрировать.

В итоге они возбудили исполнительное производство заново на полную сумму, хотя частично взыскание уже было — кредитору передали квартиру должника.

За все время приставы не удосужились отправить запрос в ЗАГС, хотя должник, как оказалось, умер в 2015. Хотя это прямое основание для того, чтобы исполнительное производство прекратить.

Прокуратура обратилась к главному судебному приставу Татарстана, чтобы тот устранил все нарушения. Кроме того, приставам грозит уголовная ответственность за халатность.

По материалам «Татарстан-24».