Повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году собираются около трети компаний

Работодатели также планируют в следующем году расширить штат сотрудников.
К таким результатам пришли аналитики Центра стратегических разработок.
33% работодателей планируют повысить зарплаты до 11%, а 22% — увеличить штат сотрудников в пределах 10%. В 2021 году штат сотрудников увеличился в 12% компаний (в среднем на 7%), а заработные платы повысили в 15% компаний (в среднем на 8%).
В январе этого года 64% компаний рассчитывали на рост выручки, однако надежды оправдались только у половины. По прогнозам на следующий год аналитики видят те же риски.
На данный момент о выручке заявило 32% компаний, а о выручке 26%. А каждая пятая сообщает о снижении этих показателей.
На «Клерке» в начале декабря писали, что люди ждут повышения зарплаты в 2022 году.
По материалам «Комммерсантъ».
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