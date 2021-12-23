Повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году собираются около трети компаний

Работодатели также планируют в следующем году расширить штат сотрудников.

К таким результатам пришли аналитики Центра стратегических разработок.

33% работодателей планируют повысить зарплаты до 11%, а 22% — увеличить штат сотрудников в пределах 10%. В 2021 году штат сотрудников увеличился в 12% компаний (в среднем на 7%), а заработные платы повысили в 15% компаний (в среднем на 8%).

В январе этого года 64% компаний рассчитывали на рост выручки, однако надежды оправдались только у половины. По прогнозам на следующий год аналитики видят те же риски.

На данный момент о выручке заявило 32% компаний, а о выручке 26%. А каждая пятая сообщает о снижении этих показателей.

На «Клерке» в начале декабря писали, что люди ждут повышения зарплаты в 2022 году.

По материалам «Комммерсантъ».