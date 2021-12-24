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«Клерк» сокращает фонд оплаты труда

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Рубрика Кадры
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Центр обучения «Клерка» анонсирует новый курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение ФОТ, работа с самозанятыми, безопасное увольнение».  Он про законные способы сокращения фонда оплаты труда.

К созданию целого курса побудило то, что бухгалтеры редко прибегают к кадровой оптимизации. Считают ее сложной, не понятной.

Мы все исправили: привлекли к разработке курса Антона Дыбова. Эксперт в кадровом учете с многолетним опытом и сильными лекторскими качествами. Читал лекции по кадрам для многих крупных компаний, в том числе для «Тинькофф».

Он сделал простыми такие способы оптимизации, как:

  • простой,
  • изменение организационных условий труда,
  • неполный рабочий день,
  • уменьшение оклада.

Мы не знаем, что нас ждет дальше с этой пандемией: на всякий пожарный преподаватель разобрал экстремальные способы экономии на ФОТ.

На курс есть еще 12 мест, записаться>>>

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Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

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