«Клерк» сокращает фонд оплаты труда

Центр обучения «Клерка» анонсирует новый курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение ФОТ, работа с самозанятыми, безопасное увольнение». Он про законные способы сокращения фонда оплаты труда.
К созданию целого курса побудило то, что бухгалтеры редко прибегают к кадровой оптимизации. Считают ее сложной, не понятной.
Мы все исправили: привлекли к разработке курса Антона Дыбова. Эксперт в кадровом учете с многолетним опытом и сильными лекторскими качествами. Читал лекции по кадрам для многих крупных компаний, в том числе для «Тинькофф».
Он сделал простыми такие способы оптимизации, как:
- простой,
- изменение организационных условий труда,
- неполный рабочий день,
- уменьшение оклада.
Мы не знаем, что нас ждет дальше с этой пандемией: на всякий пожарный преподаватель разобрал экстремальные способы экономии на ФОТ.
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- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»