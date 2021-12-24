«Клерк» сокращает фонд оплаты труда

Центр обучения «Клерка» анонсирует новый курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение ФОТ, работа с самозанятыми, безопасное увольнение». Он про законные способы сокращения фонда оплаты труда.

К созданию целого курса побудило то, что бухгалтеры редко прибегают к кадровой оптимизации. Считают ее сложной, не понятной.

Мы все исправили: привлекли к разработке курса Антона Дыбова. Эксперт в кадровом учете с многолетним опытом и сильными лекторскими качествами. Читал лекции по кадрам для многих крупных компаний, в том числе для «Тинькофф».

Он сделал простыми такие способы оптимизации, как:

простой,

изменение организационных условий труда,

неполный рабочий день,

уменьшение оклада.

Мы не знаем, что нас ждет дальше с этой пандемией: на всякий пожарный преподаватель разобрал экстремальные способы экономии на ФОТ.

На курс есть еще 12 мест, записаться>>>