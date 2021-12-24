Стало известно, как в декларации по прибыли отразить субсидию за нерабочие дни

Недавно в НК были внесены поправки, которыми субсидия пострадавшему бизнесу освобождена от налога на прибыль (пп. 60 п. 1 ст. 251 НК). Как отразить этот момент в декларации, рассказали налоговики.
Вышло письмо ФНС № СД-4-3/17285@ от 10.12.2021.
Субсидию надо указать в приложении № 1 к декларации за 2021 год.
Оно называется «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков».
Эта необлагаемая субсидия имеет код вида доходов «605».
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