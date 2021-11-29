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Пострадавшему бизнесу дали льготы по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам. Принят закон

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Рубрика Налог на прибыль
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Субсидию за нерабочие дни, которую сейчас дают малому бизнесу, освободили от налога. А зарплаты сотрудников в пострадавшем бизнесе — от НДФЛ и взносов. Правда, только один раз и только в пределах МРОТ.

Принят Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021.

Субсидию за нерабочие дни вписали в ст. 251 НК, где отражаются необлагаемые доходы. Там подкорректировали подпункт 60 пункта 1.

Освобождение будет как от налога на прибыль, так и от налогов по УСН и ЕСХН.

Зарплату работников бизнеса, который получил субсидию, освободили от НДФЛ и взносов.

Не облагается однократная выплата по 12 792 руб. на сотрудника в месяце получения субсидии или в следующем месяце.

Обратите внимание! Если вы субсидию не получали, то эти льготы вас не касаются, даже если ваш бизнес пострадал и ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших.

Либо вы получаете и субсидию, и льготы по зарплате, либо ни то, ни другое.

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