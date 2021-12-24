💉 Две трети бухгалтеров привились от коронавируса

Больше всего привившихся — среди учителей, врачей и курьеров. А меньше всего среди программистов, диспетчеров и операторов Call-центров.
Опрос провел сервис SuperJob среди 3000 представителей различных профессий.
Бухгалтеров всего привилось 71%, а главных бухгалтеров 67%. Если сравнить с другими профессиями, то наибольший процент привившихся среди врачей (95%), младшего медперсонала (92%), учителей (90%), воспитателей (87%) и курьеров (93%). А наименьший — среди операторов call-центров (55%), диспетчеров (57%) и программистов (58%).
В пределах 80-85% привились юристы, PR-менеджеры, менеджеры по персоналу, сотрудники общепита.
Непривитые в основном ищут работу на удаленке.
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