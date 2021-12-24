Встречайте нового эксперта по кадрам в «Клерк.Консультациях»

В «Клерк.Консультациях» — новый крутой эксперт по кадрам, Юлия Жижерина.

Юлия Жижерина — директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву.

Опыт и образование:

экспертные правовые знания в области трудового права, охраны труда (диплом Московской государственной юридической академии, квалификация «юрист»);

знание HR-менеджмента – кадровое делопроизводство и управление персоналом (диплом Международного института менеджмента ЛИНК, сертификат Научного парка МГУ им. Ломоносова, сертификат Национального союза кадровиков);

опыт работы корпоративным юристом в производственно-торговых компаниях - 8 лет;

опыт работы директором по персоналу, начальником отдела кадров, кадровиком в производственно-торговых компаниях – 8 лет;

опыт работы в консалтинге – более 5 лет;

преподаватель Русской школы управления, City Business School, Российский экономический университет им. Плеханова, Moscow Business School, Бизнес- школы «Синергия», Бизнес-школа «Финконт» и многих других бизнес-школ и учебных центров.

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