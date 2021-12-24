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Как ИП сдать последнюю декларацию из-за рубежа? Советы бухгалтеров

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Предприниматель прекратил деятельность, но сам находится за рубежом. Приезжать не планирует, а финальную декларацию сдать нужно. Как ему быть?

Спрашивает наш подписчик.

«Закрыл ИП, нахожусь в другой стране, как мне сдать финальную декларацию? На форумах пишут, что надо сдавать только на бумаге. Но для этого ехать в Россию не хотелось бы. Какие есть варианты решения? У какого какой практический опыт был?».

В комментариях советуют:

«Попросить кого-то, находящегося в РФ, отправить по почте ценным письмом с описью. Доверенность для этого не нужна. Отправляя из-за границы, не факт, что на руках останется опись с отметкой почты, а это важно».

Еще кто-то перечисляет варианты с международной курьерской почтой (DHL, FedEx, TNT и пр.), но такая отправка из-за рубежа «в копеечку» может вылиться.

И наконец, можно подать по ТКС с электронной подписью, если все это в наличии. Ведь как-то этот ИП смог из-за рубежа заявление Р26001 подать?

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