Электронные доверенности для ЭЦП сделают обязательными с 2023 года

Компаниям и ИП разрешат до конца 2022 года использовать сертификаты ЭЦП без машиночитаемой доверенности. Совет Федерации одобрил поправки.

С1 января 2022 года компаниям и ИП нужно будет получать электронную подпись в ФНС (или в ее аккредитованных удостоверяющих центрах). А физлицам — в коммерческих УЦ. При этом, чтобы руководитель или ИП не могли давать свою подпись сотрудникам (чего и так нельзя делать), сотрудники должны получить подпись на себя (как на физлицо), а что-либо подписывать в интересах компании или ИП — только по электронной доверенности.

Поправки сдвигают вступление в силу норм об электронной доверенности на 1 марта. И заодно вводят переходный период, в который выданные сертификаты электронной подписи можно использовать без этой доверенности до конца 2022 года.

Закон вступит в силу с момента его опубликования, осталось дождаться, когда его подпишет Путин.

Текст законопроекта можно скачать во вложении.