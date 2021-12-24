Электронные доверенности для ЭЦП сделают обязательными с 2023 года

Компаниям и ИП разрешат до конца 2022 года использовать сертификаты ЭЦП без машиночитаемой доверенности. Совет Федерации одобрил поправки.
С1 января 2022 года компаниям и ИП нужно будет получать электронную подпись в ФНС (или в ее аккредитованных удостоверяющих центрах). А физлицам — в коммерческих УЦ. При этом, чтобы руководитель или ИП не могли давать свою подпись сотрудникам (чего и так нельзя делать), сотрудники должны получить подпись на себя (как на физлицо), а что-либо подписывать в интересах компании или ИП — только по электронной доверенности.
Поправки сдвигают вступление в силу норм об электронной доверенности на 1 марта. И заодно вводят переходный период, в который выданные сертификаты электронной подписи можно использовать без этой доверенности до конца 2022 года.
Закон вступит в силу с момента его опубликования, осталось дождаться, когда его подпишет Путин.
Текст законопроекта можно скачать во вложении.
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