Как заполнить Р13014, чтобы в сведения о гендиректоре и учредителе стали достоверными

Бухгалтеры спрашивают, как правильно заполнить заявление, чтобы подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ. Эксперт советует заполнять как при внесении изменений в ЕГРЮЛ, поскольку отдельной формы и порядка для этого нет.

Спрашивает наш подписчик.

«Пришли вызовы на допрос учредителю и руководителю ООО. Те на допрос сходили. Неделей позже получили уведомление о необходимости представления достоверных сведений на тех же учредителя и руководителя. Иначе грозят исключением компании из ЕГРЮЛ.

В уведомлении написано, что необходимо подать данные о достоверности сведений. По телефону сказали, что ждут форму Р13014 с приложением протоколов допроса в налоговой.

Вопрос: что именно надо заполнять в форме Р13014, если учесть что не было ни изменений уставных документов, ни внесения изменений, ни исправления ошибок?».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«В случае если была внесена запись о недостоверности по директору или участнику убрать ее можно подав форму Р13014 либо с данными на новых участников, либо обновив данные по текущим, подтвердив их достоверность.

В заявлении нужно заполнить:

Листы В или Г — в зависимости от того в отношении кого (физлица-участника или юрлица-участника) внесена запись о недостоверности.

Лист И — на директора

Лист П — на заявителя

При заполнении формы на новых участников и директора проблем с указанием данных не возникает. В случае же с „обновлением“ данных на уже действующих лиц, возникает вопрос с правильностью заполнения листов, так как, по сути, новая информация в Реестр не включается.

В регистрирующем органе нам подтвердили, что в случае подачи формы для снятия недостоверности с текущих лиц в листах заявления В и Г проставляется цифра „3“ — изменение сведений об участнике/учредителе, в листе И — цифра „3“ — изменение сведений о лице.

При этом, в соответствии с Требованиями к заполнению, на листах заполняется вся информация, в том числе данные о долях и должности».