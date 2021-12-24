Как заполнить Р13014, чтобы в сведения о гендиректоре и учредителе стали достоверными

Бухгалтеры спрашивают, как правильно заполнить заявление, чтобы подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ. Эксперт советует заполнять как при внесении изменений в ЕГРЮЛ, поскольку отдельной формы и порядка для этого нет.
Спрашивает наш подписчик.
«Пришли вызовы на допрос учредителю и руководителю ООО. Те на допрос сходили. Неделей позже получили уведомление о необходимости представления достоверных сведений на тех же учредителя и руководителя. Иначе грозят исключением компании из ЕГРЮЛ.
В уведомлении написано, что необходимо подать данные о достоверности сведений. По телефону сказали, что ждут форму Р13014 с приложением протоколов допроса в налоговой.Вопрос: что именно надо заполнять в форме Р13014, если учесть что не было ни изменений уставных документов, ни внесения изменений, ни исправления ошибок?».
Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.
«В случае если была внесена запись о недостоверности по директору или участнику убрать ее можно подав форму Р13014 либо с данными на новых участников, либо обновив данные по текущим, подтвердив их достоверность.
В заявлении нужно заполнить:
- Листы В или Г — в зависимости от того в отношении кого (физлица-участника или юрлица-участника) внесена запись о недостоверности.
- Лист И — на директора
- Лист П — на заявителя
В регистрирующем органе нам подтвердили, что в случае подачи формы для снятия недостоверности с текущих лиц в листах заявления В и Г проставляется цифра „3“ — изменение сведений об участнике/учредителе, в листе И — цифра „3“ — изменение сведений о лице.При этом, в соответствии с Требованиями к заполнению, на листах заполняется вся информация, в том числе данные о долях и должности».
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