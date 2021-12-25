Налоговики стали чаще проверять физлиц

В 2021 году увеличилось количество налоговых проверок физлиц. Как отмечают эксперты, эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Это связано с зарубежными активами россиян. Налоговики сверяют данные, которые дают сами налогоплательщиками, с данными, которые дают финансовые власти других стран.

Это происходит в рамках автоматического обмена финансовой информацией. Сейчас ФНС обменивается информацией примерно с 90 странами.

Налоговики еще осенью прошлого года анонсировали проверки физлиц — не скрывают ли они доходы за рубежом и не уходят ли от налогов, пишет Forbs.

До 1 июня людям, являющимся резидентами РФ и имеющим счета в зарубежном банке, надо сдать в налоговую отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов. За несдачу — штраф.

Но даже если такой отчет сдан, у налоговой службы все равно могут возникнуть вопросы к налогоплательщику.

Сначала налоговики проверяют данные удаленно. В случае нестыковок могут потребовать пояснений.

Но возможен и другой сценарий, когда налоговики накапливают объем информации, а затем владелец зарубежного счета или активов получает «письма счастья» от налоговой: требование о предоставлении документов и информации об активах за 3 года и само решение о начале проверки.