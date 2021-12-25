Люди просят увеличить имущественный вычет с 2 до 4 миллионов рублей

Сейчас вычет по НДФЛ на покупку жилья составляет 2 млн рублей. Эта сумма не меняется много лет, а цены на квартиры не стоят на месте. Пора бы увеличить размер вычета.
Такая инициатива размещена на сайте РОИ.
Инициативный гражданин предлагает внести поправки в НК, чтобы имущественный вычет был 4 млн рублей.
Человек считает, что нынешний размер вычета несопоставим со стоимостью жилья, ведь цены на недвижимость резко выросли.
Кстати, эта идея не нова. В начале года в Думу был внесен законопроект по увеличению имущественного вычета до 3 миллионов рублей.
Депутат от ЛДПР также предлагал давать этот вычет не один раз в жизни, как сейчас, а на каждую купленную квартиру.
Но этот проект отправился в архив, потому что на него не было получено заключения Правительства. Без него законопроекты о налоговых льготах вносить нельзя.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.