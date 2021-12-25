Люди просят увеличить имущественный вычет с 2 до 4 миллионов рублей

Сейчас вычет по НДФЛ на покупку жилья составляет 2 млн рублей. Эта сумма не меняется много лет, а цены на квартиры не стоят на месте. Пора бы увеличить размер вычета.

Такая инициатива размещена на сайте РОИ.

Инициативный гражданин предлагает внести поправки в НК, чтобы имущественный вычет был 4 млн рублей.

Человек считает, что нынешний размер вычета несопоставим со стоимостью жилья, ведь цены на недвижимость резко выросли.

Кстати, эта идея не нова. В начале года в Думу был внесен законопроект по увеличению имущественного вычета до 3 миллионов рублей.

Депутат от ЛДПР также предлагал давать этот вычет не один раз в жизни, как сейчас, а на каждую купленную квартиру.

Но этот проект отправился в архив, потому что на него не было получено заключения Правительства. Без него законопроекты о налоговых льготах вносить нельзя.

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