Доход ребенка от продажи его доли квартиры можно уменьшить на маткапитал

Если квартиру купили за маткапитал в долевую собственность, а затем через год продали, за детей тоже надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-19-11/420@ от 14.12.2021.

В декларации можно отразить вычет в виде расходов на покупку детской доли. В эти расходы с 2017 года входит и маткапитал.

Но расходы учитываются в размере, пропорциональном доле.

С 2021 года семьи с двумя детьми вообще освободили от НДФЛ при продаже квартир, если они улучшают свои жилищные условия.

Если же квартира была продана до 2021 года, то эти новые правила не работают.

Значит придется сдать декларации, в том числе за детей, посчитать налог с учетом расходов и уплатить его.