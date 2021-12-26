Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доход ребенка от продажи его доли квартиры можно уменьшить на маткапитал

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Если квартиру купили за маткапитал в долевую собственность, а затем через год продали, за детей тоже надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-19-11/420@ от 14.12.2021.

В декларации можно отразить вычет в виде расходов на покупку детской доли. В эти расходы с 2017 года входит и маткапитал.

Но расходы учитываются в размере, пропорциональном доле.

С 2021 года семьи с двумя детьми вообще освободили от НДФЛ при продаже квартир, если они улучшают свои жилищные условия.

Если же квартира была продана до 2021 года, то эти новые правила не работают.

Значит придется сдать декларации, в том числе за детей, посчитать налог с учетом расходов и уплатить его.

УСПЕЙТЕ ДО НГ!

Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить