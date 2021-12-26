ПФР больше не будет отказывать в пособии внукам чернобыльцев

Если человек был ликвидатором аварии в Чернобыле, ежемесячные выплаты полагаются первому и второму поколению его детей.
Пенсионный фонд неправомерно отказывает в пособии внукам чернобыльцев, считает Конституционный суд. Нормативку по таким выплатам должны поменять.
Опубликовано постановление Конституционного суда № 54-П от 23.12.2021.
В суд обратилась дочь человека, который был ликвидатором аварии в Чернобыле и признан инвалидом. Она хотела оформить пособие на свою дочь, внучку чернобыльца. Но в пособии ей отказали, и женщина дошла до КС.
В законе предусмотрены выплаты чернобыльцам, членам их семьи, в том числе последующему поколению их детей.
Однако ПФР при назначении выплат второму поколению детей чернобыльцев стал требовать у одного из родителей удостоверения о факте его облучения.
Если родитель не облучен — ребенку пособие не назначают. На дедушку/бабушку при этом уже внимания не обращают.
Но так не должно быть, заявил Конституционный суд. Власти должны в течение года внести поправки в закон, чтобы там все было четко прописано.
После этого люди могут повторно обратиться за выплатой, в которой им было отказано. Ее назначат с даты первого обращения.
Сейчас ежемесячная денежная выплата детям и внукам чернобыльцев составляет 1 459,52 руб.
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