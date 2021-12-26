Самозанятый должен выдать клиенту чек

Плательщики НПД обязаны выдавать клиентам чеки, сформированные в приложении «Мой налог».
Причем неважно, кто клиент — физическое или юридическое лицо. Чек обязателен, напоминает ФНС.
Чек надо сформировать и передать заказчику:
- в момент расчета (если расчет производится наличными деньгами или электронными платежными средствами);
- не позднее 9-го числа следующего месяца (при безналичном расчете).
Самозанятый выдает чек клиенту тремя способами:
- отправляет на электронную почту или мобильный телефон;
- распечатывает бумажный документ и передает его клиенту лично;
- дает возможность считать QR-код документа.
За невыдачу чека или нарушение сроков выдачи чека самозанятым предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы расчетов, но не менее 200 руб. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета.
Если самозанятый ошибся в чеке, сведения можно скорректировать.
Следует аннулировать первоначальный чек с ошибкой, сформировать новый с верной суммой и действительной датой получения дохода.
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