Самозанятый должен выдать клиенту чек

Плательщики НПД обязаны выдавать клиентам чеки, сформированные в приложении «Мой налог».

Причем неважно, кто клиент — физическое или юридическое лицо. Чек обязателен, напоминает ФНС.

Чек надо сформировать и передать заказчику:

в момент расчета (если расчет производится наличными деньгами или электронными платежными средствами);

не позднее 9-го числа следующего месяца (при безналичном расчете).

К электронным средствам платежа относятся оплата банковской картой (ввод данных карты на сайте), расчеты через интернет-банкинг (например, Сбербанк Онлайн и т.д.), платежи при помощи электронных кошельков (Яндекс.Деньги, Webmoney и т.д.) и платежных приложений (Samsung Pay, Apple Pay).

Самозанятый выдает чек клиенту тремя способами:

отправляет на электронную почту или мобильный телефон;

распечатывает бумажный документ и передает его клиенту лично;

дает возможность считать QR-код документа.

За невыдачу чека или нарушение сроков выдачи чека самозанятым предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы расчетов, но не менее 200 руб. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета.

Если самозанятый ошибся в чеке, сведения можно скорректировать.

Следует аннулировать первоначальный чек с ошибкой, сформировать новый с верной суммой и действительной датой получения дохода.