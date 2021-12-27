Вместо приказа в трудовой книжке можно указывать договор

Теперь у работодателя есть право выбора – издавать или не издавать приказ о приеме на работу. Если приказа нет, в трудовую книжку надо внести реквизиты трудового договора.

Новый порядок заполнения бумажных трудовых утвержден приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н.

Согласно этому документу все записи в трудовую книжку вносятся на основании приказа или иного решения работодателя и должны точно соответствовать тексту приказа.

При приеме на работу в графу 4 трудовой книжки вносятся наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись.

Минтруд в письме № 14-2/ООГ-11865 от 13.12.2021 сообщает, что если приказ о приеме на работу работодателем не издавался, то в графу 4 трудовой книжки могут быть внесены реквизиты трудового договора.