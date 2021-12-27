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За земли для ИЖС компании платят налог по высокой ставке и с повышающим коэффициентом

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Рубрика Земельный налог
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С 2020 года в НК ввели норму о повышенной ставке налога для земли под ИЖС, когда их используют в предпринимательской деятельности. Земельный налог будет 1,5 % вместо 0,3 %.

До 2020 года суды признавали незаконными действия налоговиков по доначислению налога по ставке 1,5 %.

По земельному налогу есть еще повышающие коэффициенты.

В первые 3 года, если на участке для ИЖС еще ничего не построено, налог увеличивается в 2 раза.

Если и после 3 лет так ничего и не построено, налог возрастает в 4 раза.

ФНС в письме № БС-4-21/17881@ от 20.12.2021 сообщает, что введение повышенной ставки налога (1,5 %) по землям, которые используются в бизнесе, не отменяет повышающий коэффициент.

То есть повышенный налог сам по себе, коэффициент сам по себе.

Ведь этот коэффициент применяется к землям для ИЖС, и не важно, как и кем она используется.

Таким образом бизнес должен платить налог в 5 раз больше, чем обычно за участки для ИЖС, но и платить его с учетом повышающего коэффициента — 2 или 4.

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