В ЦБ отрицают тотальный контроль за переводами физлиц

Центробанк опроверг новость о том, что все платежи физлиц друг другу будут контролировать банки. Там собираются собирать обезличенные данные при риске нелегальных операций.

По сообщению регулятора, проверять будут переводы с огромными суммами в час, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

В ЦБ уточнили, что информацию будут запрашивать только в обезличенном виде.

По материалам «ТАСС».