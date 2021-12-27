В ЦБ отрицают тотальный контроль за переводами физлиц

Центробанк опроверг новость о том, что все платежи физлиц друг другу будут контролировать банки. Там собираются собирать обезличенные данные при риске нелегальных операций.
По сообщению регулятора, проверять будут переводы с огромными суммами в час, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.
В ЦБ уточнили, что информацию будут запрашивать только в обезличенном виде.
По материалам «ТАСС».
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