Установка лизингового медоборудования облагается НДС

Освобождение от НДС есть только при передаче медицинских изделий в лизинг. А сопутствующие услуги облагаются НДС как обычно.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/100216 от 09.12.2021.
Реализация медицинских изделий в лизинг с правом выкупа не облагается НДС, если есть регистрационное удостоверение, выданное по правилам РФ или ЕАЭС.
Что касается иных работ и услуг, связанных с лизингом медоборудования, то по ним освобождения от НДС нет.
Речь идет о следующих услугах:
- установка;
- монтаж;
- пусконаладка;
- ввод в эксплуатацию;
- транспортировка;
- обучение персонала.
НДС – 2022
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