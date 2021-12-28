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Установка лизингового медоборудования облагается НДС

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Рубрика НДС
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Освобождение от НДС есть только при передаче медицинских изделий в лизинг. А сопутствующие услуги облагаются НДС как обычно.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/100216 от 09.12.2021.

Реализация медицинских изделий в лизинг с правом выкупа не облагается НДС, если есть регистрационное удостоверение, выданное по правилам РФ или ЕАЭС.

Что касается иных работ и услуг, связанных с лизингом медоборудования, то по ним освобождения от НДС нет.

Речь идет о следующих услугах:

  • установка;
  • монтаж;
  • пусконаладка;
  • ввод в эксплуатацию;
  • транспортировка;
  • обучение персонала.

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