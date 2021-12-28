Как будут работать банки в новогодние каникулы 2022

Некоторые банки в новогодние праздники вообще не работают, а у каких-то будут работать дежурные отделения. По каждому конкретному банку стоит узнавать отдельно.

Сбербанк

Отделения Сбербанка с 1 по 7 января работать не будут, 8 января — с 9:00 до 17:00. Но лучше уточнять в конкретных отделениях. Например, через мобильное приложение, вкладка «На карте».

ВТБ

Обслуживать клиентов-физлиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4-6 и 8 января. 30 декабря офисы ВТБ будут работать в обычном режиме. Дежурные отделения можно посмотреть на сайте банка.

Альфа-банк

У Альфа-банка режим работы можно также посмотреть в мобильном приложении. С 1 по 3 и с 7 по 8 января отделения банка не работают. С 10 января банк работает в обычном режиме.

МКБ

У МКБ также можно посмотреть график работы отделений в новогодние праздники на сайте.

Банк «Открытие»

В предпраздничный день — четверг 30 декабря — офисы банка «Открытие» будут работать до 15-00 (по местному времени), за исключением нескольких офисов, работающих по индивидуальному графику.

С 31 декабря по 4 января и с 6 по 9 января отделения банка «Открытие» работать не будут. 5 января частных клиентов будут обслуживать дежурные офисы.

С 10 января все отделения будут работать в обычном режиме.